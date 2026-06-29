En fotos: Cinco días después del doble terremoto, nuevo sismo sacude a Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.