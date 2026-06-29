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En fotos: Cinco días después del doble terremoto, nuevo sismo sacude a Venezuela

El nuevo temblor obligó a las personas a salir nuevamente de sus viviendas. Su epicentro fue 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 11:20 -
  • Agencia EFE
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Cinco días después del doble terremoto que ha dejado hasta ahora 1.450 fallecidos, los venezolanos volvieron a ser sorprendidos por un sismo de magnitud 4.6 que sacudió la zona norte del país. Todo ocurrió mientras las labores de rescate y recuperación continúan en las zonas más afectadas.

 Foto: EFE
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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo, por su parte, que la magnitud fue de 4,2.

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El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó en un mensaje en Telegram que, tras este nuevo seísmo, no hay reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional.

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Entretanto, los habitantes de La Guaira siguen buscando a sus familiares atrapados en los edificios derrumbados tras el terremoto del miércoles, mientras denuncian la escasa presencia de funcionarios y de maquinaria.

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Anabel Sánchez, residente de la región costera, afirmó que recibieron una planta eléctrica que tiene las indicaciones en chino, por lo que no han podido activarla. "Los franceses fueron los únicos que nos ayudaron" en Tanaguarena, dijo a EFE.

 Diario La Prensa
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Igualmente, relató que toda la noche estuvieron tratando de remover escombros porque han seguido escuchando gritos de "auxilio", por lo que insisten en que hay personas vivas en la zona, pero denunció que las autoridades ya anunciaron la demolición total de las edificaciones.

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"No lo veo justo (...) de aquí no nos vamos a mover", subrayó.

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El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que las labores de rescate continuarían porque todavía se estaban encontrando personas con vida.

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Anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron daños por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de clases.

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La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas las de vialidad, y estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según la mandataria, quien hizo estos anuncios durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, han fallecido 1.450 personas a causa del doble terremoto, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se reportaron 3.238 heridos, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución.

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Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos, y hoy La Habana ha informado de una víctima mortal.

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Han pasado cinco días desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela y los sobrevivientes sienten que ya no les queda nada para vivir en el estado costero La Guaira, el más afectado por el desastre.

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