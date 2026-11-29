Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la derrota del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en las elecciones generales y aseguró que "hizo un trabajo horrible".

"¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder", aseguró Trump ante los medios al regresar a la Casa Blanca.

Antes de conocer el resultado, del que se enteró por la prensa, el mandatario estadounidense insistió en que a España "no le estaba yendo muy bien".