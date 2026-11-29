Madrid, España. La participación en las elecciones generales españolas de este domingo llegaba al 45,75% a las cinco horas de abrir los centros de votación, lo que supone 5,27 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. Esto significa que a las 14.00 horas (13.00 GMT) habían votado 16,449.927 electores, frente a los 14,226.892 que lo habían hecho a la misma hora el 23 de julio de 2023, es decir, el 40,48% del censo total de entonces.

El mayor incremento de la participación a esa hora se daba en las dos ciudades españolas del norte de África, Melilla (un 10,84 por ciento más) y Ceuta (un 10,96 por ciento más); en esta última ciudad se produjo a finales de julio la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos. También se sitúan en cifras récord de participación a las dos de la tarde, Cataluña (8,42%) y País Vasco (10,19%), dos regiones en el noreste y norte de España con fuerte presencia de partidos nacionalistas. Los colegios electorales abrieron a las 9.00 horas (8.00 GMT) con normalidad y cerrarán a las 20.00 horas (19.00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados. El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno para los cuatro años próximos.

Sánchez votó en Madrid

El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid para las elecciones generales y volvió a pedir una gran participación "por el futuro" de España. En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", y recordó que, en democracia, "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.

Pidió una gran participación porque, cuanto mayor sea, "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas. "Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", indicó el líder socialista, quien esta vez no acudió a votar con su esposa, Begoña Gómez, quien votó por correo. Preguntado por si llegaba con nervios, dijo que hoy es un día muy importante para España. Sobre las críticas de la oposición de conservadores y extrema derecha sobre la fiabilidad del voto por correo y de los residentes en el extranjero, Sánchez comentó que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, "votar en masa".

Abascal anima a los españoles a votar

El candidato de Vox (extrema derecha) a presidente del Gobierno español, Santiago Abascal, pidió a los ciudadanos que acudan de forma masiva a votar en las elecciones generales de este domingo para que "no haya que arrepentirse mañana". Abascal, que votó en Madrid, confió en que todos los electores puedan participar de manera libre y pacífica, "sin ningún tipo de violencia ni incidente". "Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", instó el líder de la extrema derecha parlamentaria, opositor al actual gobierno español de izquierdas.

En declaraciones a la prensa, instó a votar "sin miedo" y "sin pesimismo" y que se vaya a los colegios electorales "con todo el valor y con toda la esperanza que España merece". En su opinión, una votación masiva legitima la democracia y es el mayor ejercicio de la soberanía que pueden hacer los españoles, además de negar las tesis de que una alta participación electoral beneficia a la izquierda. Aunque manifestó que "hay muchos motivos para la inquietud" sobre el proceso electoral, insistió en que una participación masiva "pasa por encima de cualquier trampa".

Feijóo confía en el sistema electoral español

El candidato conservador a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que votó este domingo en Madrid, aseguró que confía en el sistema democrático español y pidió a los ciudadanos que participen en la jornada electoral sin miedo y con memoria e ilusión. "Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que, si alguien quiere violentarlo, pues le vamos a pillar", declaró a la prensa el líder del Partido Popular (PP) tras votar en las elecciones generales, acompañado de su esposa. Preguntado por si se fía del sistema electoral, dijo que confía en los interventores, apoderados, en las mesas electorales y en la limpieza del escrutinio.