Lo que deben saber los inmigrantes sobre las nuevas medidas en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, adoptó este viernes una serie de recomendaciones presentadas por agencias de la ciudad que han sido sometidas a una auditoría para proteger a los inmigrantes, ante los insistentes reclamos de cooperación por parte del Gobierno federal. Las recomendaciones están contenidas en el informe "Executive Order 13 Audit" (Auditoría de la Orden Ejecutiva 13) y se refiere a la orden firmada por Mamdani el pasado 6 de febrero, "Protección de los neoyorquinos frente a la aplicación abusiva de las leyes de inmigración". Esa orden estableció el Comité Interinstitucional de Respuesta (IRC), entidad que realizó la auditoría con miras a una respuesta uniforme ante situaciones de crisis y pidió a las agencias locales informar acerca de cualquier interacción con agencias federales de inmigración.

Nueva York es una de varias "ciudades santuario" en Estados Unidos que se niegan a cooperar con las agencias de inmigración a menos que exista una orden judicial y que han sido blanco de redadas y otras acciones. El informe recuerda que casi un 40 % de la población que llama a Nueva York hogar nació en el extranjero y la cifra supera el 60 % si se incluye a sus hijos. Entre el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato, y el pasado 10 de marzo, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 5.567 personas en Nueva York, un alza de un 71 % en comparación con ese mismo periodo en la pasada Administración del presidente Joe Biden. Más de la mitad de esos arrestos fueron en el tribunal de inmigración 26 de Plaza Federal, lo que ha sido denunciado ampliamente, y el más reciente fue el pasado 19 de mayo, al violar la orden de un juez federal que prohíbe arrestos en o cerca de los tribunales. La auditoría mostró que ICE intensificó su vigilancia sobre los albergues, que aumentó "drásticamente" las solicitudes de retención hechas al Departamento de Corrección y a la Policía, y que recurrió a otras "tácticas agresivas y engañosas", entre otras cosas. Entre las denuncias, la auditoría destaca que el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar informó que los agentes visitaron sus refugios trece veces. El Departamento de Corrección recibió por parte de ICE 895 solicitudes (120 % más que en 2024) para retener a individuos hasta 48 horas luego de ser liberados y notificar previamente la fecha al Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, la Policía recibió 3.672 solicitudes de detención en 2025, una cantidad inmensamente mayor a las 94 de 2024, aunque no atendió esa misma cantidad de reclamos, según el reporte de la auditoría.

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