Madre de menor detenido por migración en Texas pide su liberación

Austin, Texas

El menor, Emmanuel González García , de 15 años, sufre de autismo y desapareció el pasado 4 de octubre en la localidad de Spring Branch , al noreste de Houston, cuando fue a acompañar a su madre a vender fruta en la calle, según recogen medios locales.

La madre de un menor de edad que fue detenido por migración en Houston (Texas), después de que ella lo reportó como perdido a la policía, ha pedido a las autoridades que liberen a su hijo.

Ella decidió reportarlo como desaparecido a la policía de la ciudad. Las autoridades encontraron al menor y decidieron contactar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) porque, según alegan, el menor les dijo que era extranjero y no tenía hogar.

González García está actualmente bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, recogieron los medios, y un grupo de activistas locales han cuestionado la decisión de la Policía de Houston de contactar a migración en vez de intentar dar con el paradero de su padre.

La detención de este menor de edad se enmarca en una campaña de arrestos y deportaciones a gran escala llevada a cabo en varias regiones del país por el Gobierno del presidente Donald Trump. EFE