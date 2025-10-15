  1. Inicio
Madre de menor detenido por migración en Texas pide su liberación

El menor, Emmanuel González García, de 15 años, sufre de autismo y está bajo custodia federal.

  • 15 de octubre de 2025 a las 16:07 -
  • Agencia EFE
El menor, Emmanuel González García junto a su madre.

 Foto: Redes Sociales
Austin, Texas

La madre de un menor de edad que fue detenido por migración en Houston (Texas), después de que ella lo reportó como perdido a la policía, ha pedido a las autoridades que liberen a su hijo.

El menor, Emmanuel González García, de 15 años, sufre de autismo y desapareció el pasado 4 de octubre en la localidad de Spring Branch, al noreste de Houston, cuando fue a acompañar a su madre a vender fruta en la calle, según recogen medios locales.

Ella decidió reportarlo como desaparecido a la policía de la ciudad. Las autoridades encontraron al menor y decidieron contactar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) porque, según alegan, el menor les dijo que era extranjero y no tenía hogar.

González García está actualmente bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, recogieron los medios, y un grupo de activistas locales han cuestionado la decisión de la Policía de Houston de contactar a migración en vez de intentar dar con el paradero de su padre.

La detención de este menor de edad se enmarca en una campaña de arrestos y deportaciones a gran escala llevada a cabo en varias regiones del país por el Gobierno del presidente Donald Trump. EFE

