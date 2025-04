Los desencuentros de Francisco y Trump: "Levantar muros no es cristiano"

Washington, Estados Unidos

La relación, no obstante, atravesó más momentos bajos que altos, ya incluso antes de que Trump fuera elegido para su primer mandato.

"Levantar muros no es cristiano"

El pontífice respondía así a la pregunta de los periodistas de si un católico podría votar a alguien como Trump. Y añadió que no se metía en lo de aconsejar el voto, pero señaló: "Sólo digo: este hombre no es cristiano si es que dice esto".

Así, en febrero de 2016, en el avión de regreso de un viaje a México, Francisco lamenta que Donald Trump, entonces candidato republicano en las primarias estadounidenses, sea una persona que "piensa en construir muros". "Esto no es cristiano’, dijo.

En junio de 2019, con motivo de la inesperada cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, Francisco dijo, sin referirse a ninguno: "En las últimas horas hemos asistido en Corea a un buen ejemplo de la cultura del encuentro. Saludo a los protagonistas con la oración y que este gesto significativo constituya un paso más en el camino de la paz no solo en la Península (coreana) sino a favor del mundo entero".

El 19 de enero pasado, un día antes de la toma de posesión de Trump como presidente de EEUU, el papa Francisco, en referencia al plan de deportaciones masivas de inmigrantes advierte: "Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas".

Al mes siguiente en una carta a los obispos de EEUU, y en un gesto poco frecuente, el papa se pronuncia contra las deportaciones y dice: "Exhorto a todos los fieles de la Iglesia católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados".

Y sin mencionar a Trump advertió de que "lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará".

La respuesta de la Casa Blanca fue ese mismo día a cargo del católico Tom Homan, asesor en seguridad fronteriza: "Quiero que se centre - en referencia al papa - en la Iglesia católica y arregle eso y nos deje a nosotros la vigilancia fronteriza".

Y para la historia queda que el último líder internacional que visitó a Francisco en el Vaticano fue el vicepresidente de EE.UU, JD Vance, el domingo, la víspera de su muerte.

"Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo. Pero siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la COVID. Fue realmente hermosa. Que Dios le dé descanso", añadió Vance, una católico convertido.