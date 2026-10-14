Denver da luz verde a aerolínea vinculada al traslado de inmigrantes detenidos por ICE

Denver, Estados Unidos. El Concejo de Denver aprobó un contrato de tres años con Key Lime Air, una aerolínea que participa en el traslado de inmigrantes detenidos por las autoridades federales dentro de Estados Unidos, con lo que revirtió su decisión de 2025, cuando los concejales se opusieron al acuerdo.

El acuerdo permitirá a la compañía operar desde el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) a partir de enero de 2027.

La oposición al contrato en 2025, por los vínculos de la aerolínea con los traslados de inmigrantes con fines de deportación, llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a investigar si el aeropuerto cumplía con sus obligaciones federales.