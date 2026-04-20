Elecciones este martes en el estado de Virginia: lo que se juega el Congreso

Washington, Estados Unidos

Los votantes de Virginia acuden a las urnas este martes para decidir si aceptan o no una enmienda a la Constitución del estado para cambiar los distritos electorales, lo que supondría redefinir su mapa político y tener impacto directo en el control del Congreso en Washington.

Esta modificación en los distritos puede alterar el número y el reparto de escaños en la Cámara de Representantes de todo Estados Unidos, inclinando la balanza, según distintos análisis locales, hacia los demócratas que podrían ganar hasta cuatro escaños más.

Aunque la votación anticipada comenzó el día 18 de abril, será este martes cuando los ciudadanos puedan acudir a los centros para poner las bases de lo que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, fecha de las elecciones de medio mandato.

Virginia se suma con estos comicios a otros estados que ya han rediseñado en los últimos meses los distritos electorales, a pesar de que era una práctica que solía llevarse a cabo cada diez años, cuando se actualiza el censo y no tocaría hasta 2030.