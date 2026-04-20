Presidente de Irán advierte a Estados Unidos: “Los iraníes no se someten a la fuerza”

Teherán, Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que “los iraníes no se someten a la fuerza”, después de que militares estadounidenses capturasen un buque iraní y con la próxima ronda de negociaciones aún en el aire. “Persiste la profunda desconfianza histórica de Irán hacia la actuación del Gobierno estadounidense, mientras que las señales poco constructivas y contradictorias de los responsables estadounidenses transmiten un mensaje amargo: buscan la rendición de Irán”, dijo en X el mandatario. “Los iraníes no se someten a la fuerza”, aseguró.

El mensaje de Pezeshkian se produce en medio de la incertidumbre acerca de la celebración de una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su vicepresidente JD Vance viaja a Islamabad para participar en esa negociación, pero posteriormente fuentes estadounidenses aseguraron que aún no había partido y Teherán tampoco ha confirmado su participación. La República Islámica ha condicionado el diálogo al levantamiento del bloque a los puertos u buques iraníes en el estrecho de Ormuz, algo que parece lejano después de que la víspera Estados Unidos capturase un buque iraní.