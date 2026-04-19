¿Cuál es la amenaza de Trump contra Irán si no hay acuerdo?

Washington, Estados Unidos.

Trump insistió en que la propuesta estadounidense es equitativa, pero dejó claro que, de no concretarse un acuerdo, cambiará su postura: “Se acabó lo de ser el chico bueno”, advirtió.

El mandatario hizo estas declaraciones este domingo a través de su red social Truth Social, donde también confirmó que sus representantes se dirigen a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán, prevista para este lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este dominfo una fuerte advertencia contra Irán al asegurar que su país destruirá “todas y cada una de las centrales eléctricas , y todos y cada uno de los puentes” iraníes si no se acepta el acuerdo que Washington propone, el cual calificó como “muy justo y razonable”.

Además, señaló que Irán habría violado el alto el fuego al abrir fuego en el estrecho de Ormuz contra un buque francés y un carguero del Reino Unido, calificando el hecho como “una violación total” del acuerdo vigente.

“Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz... Eso no estuvo bien, ¿verdad?”, expresó el presidente, al tiempo que reiteró su amenaza: “Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán”.

El líder estadounidense aseguró que, de ejecutarse estas acciones, el impacto sería inmediato: “Caerán rápido, caerán fácilmente”, afirmó, agregando que sería un “honor” hacer lo que, según él, otros presidentes no hicieron en décadas.

En su mensaje, Trump también cuestionó la estrategia iraní respecto al estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y mercancías, indicando que el bloqueo perjudica más a Irán que a Estados Unidos.

Las tensiones se producen en el marco de un nuevo intento de diálogo entre ambas naciones, luego de una primera reunión sin resultados. La segunda ronda de negociaciones se realizará en Islamabad, bajo estrictas medidas de seguridad impuestas por las autoridades paquistaníes.

El proceso diplomático ocurre a pocos días de que expire el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán, previsto para el 22 de abril. Trump ya había adelantado que podría no extender la tregua si no se logra un acuerdo, advirtiendo que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse.

Pese al tono de sus declaraciones, el mandatario también mencionó que mantiene “conversaciones positivas” con Irán y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.