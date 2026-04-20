EEUU restringe visados a 75 personas cercanas al cártel de Sinaloa

Ciudad de México.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de restricciones de visado a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al mexicano cártel de Sinaloa, como parte de su campaña de lucha contra el narcotráfico. "Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o empresariales cercanos de individuos vinculados al cartel de Sinaloa", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado que no detalla las identidades de los sancionados.

Según Rubio, el "Cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente (Donald Trump) designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses". El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la medida forma parte de la estrategia de la Administración republicana para "erradicar" los carteles que operan en el continente y proteger a la población estadounidense. Washington ha designado al cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EE.UU.