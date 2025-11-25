EEUU negocia con Ucrania y Rusia en Abu Dabi un acuerdo que ponga fin a la guerra

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, mantiene reuniones en Abu Dabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por el Kremlin tras invadir Ucrania, informó The Financial Times. Driscoll, cercano al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, inició conversaciones con los rusos el lunes por la noche, según indicaron al diario un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión. Las conversaciones estaban programadas para continuar este martes.

La composición de la delegación rusa no ha sido concretada por el momento y seguía sin estar claro si las tres partes en Abu Dabi se reunirían juntas o conversarían por separado. Sin embargo, también se esperaba que Driscoll se reuniera con Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania, según indicaron al Times dos personas familiarizadas con el asunto. La reunión en Abu Dabi se produce tras los avances del fin de semana en las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y estadounidense en Ginebra, mientras los funcionarios de ambos países intentan elaborar un texto para presentar a sus presidentes. El martes, un miembro destacado de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz planteó la posibilidad de una reunión inminente en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para decidir los asuntos más delicados pendientes.