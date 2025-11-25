Sube a seis el número de muertos en Kiev por el ataque ruso

Kiev

Al menos seis personas murieron hoy en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, según informaron las autoridades ucranianas.

En un primer momento, los Servicios de Emergencias habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev.

La administración militar regional informó posteriormente de la muerte de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin.