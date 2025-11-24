Trump espera "con ansias" la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, espera "con ansias" la decisión de la Corte Suprema del país, que tiene que emitir un fallo sobre la legalidad de los aranceles impuestos por Washington a decenas de países. "Espero con ansias la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre este asunto urgente y crucial para que podamos seguir ¡HACIENDO A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!", aseguró el mandatario estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

"A pesar de la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos de América genera, cientos de miles de millones de dólares, como resultado directo de los aranceles aplicados a otros países, aún no se ha calculado el beneficio total de estos", precisa Trump. El presidente republicano se refiere a los "muchos compradores de bienes y productos que, para evitar pagarlos a corto plazo, se abastecen comprando mucho más inventario del que pueden utilizar", debido a la falta de una decisión judicial sobre el asunto. "Sin embargo, -añade- esa fuerte compra de inventario se está agotando, y pronto se pagarán aranceles sobre todo lo que se aplique, sin evasión, y las cantidades a pagar a EE.UU. se dispararán, superando los niveles históricos de dólares recibidos".