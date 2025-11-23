  1. Inicio
Revelan posible estrategia de EE UU para presionar a Nicolás Maduro

La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que Trump ya se planteó en su primer mandato

  • 23 de noviembre de 2025 a las 14:44 -
  • Agencia EFE
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Foto: Agencia EFE
Caracas, Venezuela.

La Casa Blanca propuso recientemente un plan para lanzar panfletos desde aviones militares estadounidenses sobre Caracas para presionar aún más al presidente venezolano, Nicolás Maduro, según fuentes cercanas al asunto citadas por el diario The Washington Post.

La operación, que según las fuentes citadas no había sido aún autorizada el sábado, barajaba lanzar panfletos este domingo, día en el que Maduro cumple 63 años.

Los folletos a arrojar contendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca anunció en agosto, cuando duplicó el monto argumentando que el presidente venezolano está integrado en operaciones de "narcoterrorismo".

La propuesta supondría un paso adicional en la campaña de presión de Washington para derrocar a Maduro, un objetivo que Trump ya se planteó en su primer mandato (2017-2021) y una prioridad entre varios de sus principales asesores.

Desde el verano, Washington ha implementado un enorme despliegue militar en el sur del Caribe para presionar a Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico. Lo anterior ha supuesto la destrucción de una veintena de lanchas al parecer cargadas con drogas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

Trump dijo a mediados de noviembre que había tomado una decisión sobre cómo proceder con Venezuela en lo que se refiere a una posible acción militar, lo que ha disparado aún más la tensión con Caracas.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región.

Esto llevó a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar sus vuelos al país caribeño.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

