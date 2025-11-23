El primer viaje internacional de León XIV: ¿Por qué a Turquía y Líbano?

Ciudad del Vaticano.

Las visitas servirán para conocer detalles de lo que será el pontificado de Robert Prevost y algunas facetas de su personalidad.

El papa León XIV visitará Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre en el que será su primer viaje internacional, aunque son visitas heredadas de los deseos de Francisco , que no pudo cumplir al fallecer el 21 de abril.

León XIV se reunirá por primera vez con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, una figura que pretende ser un interlocutor importante tanto en Gaza como en la guerra en Ucrania.

El pontífice, en su discurso ante las autoridades turcas, hará seguramente referencia a las crisis en el mundo y a la necesidad del diálogo para la paz.

Tras su elección, Erdogan felicitó al papa estadounidense y aseguró: "Tengo la sincera convicción de que usted contribuirá de forma significativa a poner fin a las tragedias humanas, especialmente en Gaza, y a reforzar la tolerancia en el ámbito internacional".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Confío plenamente en que podamos continuar con usted el diálogo sincero y constructivo que establecimos con el papa Francisco", agregó.

Además, León XIV llega a Líbano mientras Israel sigue sus bombardeos en el sur del país contra Hizbulá, en ataques que han afectado incluso a las fuerzas de la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) y, aunque no es probable que se refiera a esta crisis, seguramente aprovechará la posibilidad para volver a apelar a la paz y al desarme.

Los 1.700 años del Concilio de NiceaLeón XIV viajará a Iznik, la antigua Nicea, donde en mayo del año 325, organizado por el emperador romano Costantino, se celebró el primer concilio de la Iglesia.

Nicea marcó un momento culminante al reunirse por primera vez los cristianos de Oriente y Occidente y se llegó a un importante acuerdo teológico del que nació el actual "Credo" sobre la divinidad de Dios y de su hijo, acabando con los arrianos que no creían en la divinidad de Jesucristo.

El papa Silvestre I, que era el representante de Roma, no pudo asistir al concilio por su avanzada edad y envió a dos emisarios. Ahora 1.700 años después, sí que estará el Obispo de Roma para reunirse con los cristianos ortodoxos en un nuevo histórico acercamiento.

Se hablará de la posibilidad, aunque aún lejana, de una fecha unificada para la celebración de la Pascua.