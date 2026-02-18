Deportan a Juan Nicolás, bebé de dos meses, detenido en Texas junto a su madre

Austin, Estados Unidos

Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses, que lucha con problemas respiratorios, junto a su familia, después de varios días de críticas por parte de la oposición demócrata al arresto de familias en un centro de detención en Texas. El legislador Joaquín Castro informó la noche del martes que el bebé Juan Nicolás fue transportado hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana, de un año. El bebé y su madre estaban en el centro de detención de Dilley (Texas) hace más de tres semanas. Se desconoce si el resto de familiares estaban también recluidos allí.

"Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz", escribió el congresista en su cuenta de la plataforma X. "Mi oficina y yo estamos centrados en encontrarlos y responsabilizar al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduana) por esta acción monstruosa". El bebé había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis, según relató su madre a Castro. El menor había estado "constantemente enfermo" en su paso por el centro de detención "vomitando y con problemas respiratorios". Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores, aí como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración a EFE.