México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba sin incluir petróleo

Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que su Gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentación y “otras solicitudes” de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que “por lo pronto” no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo de Estados Unidos.

“Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita a su pueblo”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

No obstante, Sheinbaum reiteró que esos envíos no incluirán combustibles, aunque dijo que “tiene que quedar muy claro” que México no está de acuerdo con la imposición estadounidense de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba.