Jameneí critica la postura negociadora de EEUU y resta importancia a las amenazas de Trump

Teherán

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, criticó este martes la aptitud de Estados Unidos en las negociaciones que mantienen los dos países sobre el programa nuclear iraní y aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no logrará destruir a la República Islámica.

Estados Unidos “dice: ‘Vamos a negociar sobre su energía nuclear y que el resultado de la negociación sea que ustedes no tengan esta energía’”, afirmó Jameneí en un encuentro en Teherán con representantes de la provincia de Azerbaiyán Oriental.

“Si realmente debe haber una negociación, porque no siempre hay lugar para ella, determinar de antemano el resultado de la negociación es un acto incorrecto y estúpido”, aseguró.

Irán y Estados Unidos mantienen este martes en Ginebra la segunda ronda de las negociaciones nucleares, en unas conversaciones que se producen bajo las amenazas militares de Washington, que ha desplegado un portaaviones en el golfo Pérsico y ha ordenado el envío de otro más para presionar a Teherán.