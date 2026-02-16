Trump encarga al Gobierno federal "proteger" río Potomac tras vertido de aguas residuales

New York, Estados Unidos

Donald Trump, el presidente estadounidense, encargó este lunes a su Gobierno y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) "proteger" el río Potomac, que baña Washington D.C., tras un vertido de aguas residuales que inició hace casi un mes, y acusó de incompetencia a las autoridades locales demócratas involucradas en la asistencia. "La ruptura de unas cloacas en Maryland ha hecho que millones de galones de aguas residuales se viertan directamente en el río Potomac como resultado de unos administradores locales y estatales incompetentes en los sistemas esenciales de gestión de residuos", dijo Trump en Truth Social, donde dio la orden de que las autoridades federales intervengan.

El pasado 19 de enero, la empresa de gestión de aguas DC Water informó de que parte de un sistema de cloacas se hundió a lo largo de la carretera escénica paralela a este río, la Clara Barton parkway, y estimó que se habían desbordado 243 millones de galones de aguas residuales en el lugar, entrando en la corriente fluvial, pero el incidente no se ha resuelto.