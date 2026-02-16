  1. Inicio
Trump encarga al Gobierno federal "proteger" río Potomac tras vertido de aguas residuales

El presidente Donald Trump ordenó a las autoridades federales proveer inmediatamente toda la gestión, dirección y coordinación necesaria para proteger el río Potomac

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 17:32 -
  • Agencia EFE
Fotografía aérea del río Potomac formando la frontera entre Maryland/Washington D.C. al norte/este y Virginia Occidental al sur/oeste.

 Foto: Redes Sociales
New York, Estados Unidos

Donald Trump, el presidente estadounidense, encargó este lunes a su Gobierno y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) "proteger" el río Potomac, que baña Washington D.C., tras un vertido de aguas residuales que inició hace casi un mes, y acusó de incompetencia a las autoridades locales demócratas involucradas en la asistencia.

"La ruptura de unas cloacas en Maryland ha hecho que millones de galones de aguas residuales se viertan directamente en el río Potomac como resultado de unos administradores locales y estatales incompetentes en los sistemas esenciales de gestión de residuos", dijo Trump en Truth Social, donde dio la orden de que las autoridades federales intervengan.

El pasado 19 de enero, la empresa de gestión de aguas DC Water informó de que parte de un sistema de cloacas se hundió a lo largo de la carretera escénica paralela a este río, la Clara Barton parkway, y estimó que se habían desbordado 243 millones de galones de aguas residuales en el lugar, entrando en la corriente fluvial, pero el incidente no se ha resuelto.

Según el medio local The Hill, el vertido de esa cloaca al Potomac se ha convertido en el más grave de este tipo de la historia de Estados Unidos.

Trump ordenó "a las autoridades federales a proveer inmediatamente toda la gestión, dirección y coordinación necesaria para proteger el Potomac, el suministro de agua en la región capital y nuestros preciados recursos nacionales en la ciudad capital de nuestra nación", y lamentó que las autoridades locales no han solicitado ayuda de emergencia.

"El Gobierno federal no tiene más elección que intervenir. FEMA, que actualmente está siendo desfinanciada por los demócratas, jugará un papel crucial en la coordinación de la respuesta", agregó.

El presidente acusó de mala gestión específicamente al gobernador de Maryland, Wes Moore, demócrata, acusándolo además de "no poder reconstruir un puente", y ya reflejó su mala sintonía este sábado cuando no lo invitó a una cena de gala para gobernadores en la Casa Blanca.

