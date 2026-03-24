Denuncias de acoso contra dos reconocidos presentadores de televisión colombiana

Bogotá, Colombia

El canal colombiano Caracol Televisión retiró este martes a los periodistas y presentadores colombianos Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, tras las denuncias de presunto acoso sexual reveladas el viernes pasado por ese medio de comunicación. "Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutua acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales", señaló Caracol Televisión hoy en un comunicado. Justamente la Fiscalía General abrió este martes una indagación por las denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación y habilitó un canal oficial para recibir testimonios de posibles víctimas ante la controversia generada en el sector periodístico en los últimos días.

Las indagaciones comenzaron tras denuncias divulgadas la semana pasada en redes sociales y medios de comunicación, luego de que Caracol Televisión informara el viernes que investiga señalamientos contra "dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual". Las decisiones se producen tras varios días de denuncias públicas que han sacudido al periodismo colombiano. El sábado, más de 40 mujeres periodistas firmaron una carta en la que revelaron un patrón de silenciamiento frente a las violencias basadas en género y pidieron garantías para quienes deciden hablar.