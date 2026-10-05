La defensa de Daniel Sancho solicita al Supremo tailandés que anule el fallo del recurso

Bangkok. La defensa de Daniel Sancho, el español condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo del país para que anule el fallo de las apelaciones, que confirmó la sentencia de primera instancia.
Según afirmó este lunes a EFE el Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), que dictó la sentencia contra Sancho hace dos años, la petición fue presentada el pasado jueves ante esta corte -como dicta el protocolo, aunque sea al Supremo a quien se dirige y el que debe responder-, lo que también confirmaron miembros del equipo de defensa del español en Tailandia y España.
La solicitud busca la anulación de la resolución de las apelaciones, anunciada por el Tribunal Provincial de Samui el pasado 25 de septiembre, y que desestima los recursos tanto de la defensa como de la familia de Arrieta, por dudas sobre la imparcialidad del tribunal encargado del fallo.
Se trata del Tribunal de Apelaciones de Phuket (región 8), el cual, según dijo a EFE Ramón Chippirrás, del equipo asesor de Sancho en España, "había revisado la sentencia de primera instancia", que consideró al español culpable de planificar el asesinato del colombiano en la isla tailandesa de Phangan en agosto de 2023.
"Lo que pretendemos es que el Supremo deje sin efecto la resolución, y que esa apelación vuelva a estudiarse bajo otra región", añadió Chippirrás.
El Tribunal Provincial de Samui leyó el 25 de septiembre el fallo elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket sobre los recursos de la familia de Arrieta y de la defensa de Sancho: la parte del colombiano pidió en 2024 elevar el castigo a pena de muerte, mientras la del español solicitó en 2025 repetir el juicio.
"El Tribunal de Apelación de la Región 8 (el de Phuket) confirma la sentencia del tribunal de primera instancia", indicó un comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia, dando por probado el asesinato premeditado de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en Phangan.
Continúa el proceso
Alice Keartjareanlap, parte del equipo asesor en Tailandia de Sancho, dijo a EFE que la defensa hizo la solicitud argumentando que el director general de los jueces de la Región 8 tuvo supuestamente un papel de supervisión sobre la sentencia de primera instancia dictada por la corte de Samui en agosto de 2024.
Un funcionario del Tribunal de Apelaciones de Phuket dijo este lunes a EFE que el director general "no interviene ni revisa sentencias", y además, el fallo de la apelación el pasado 25 de septiembre ya respondió a esta cuestión, que estaba incluida en el recurso de la defensa de 2025.
El mismo explica que habría sido el presidente de ese tribunal y no el director general de los jueces de la región el último responsable del fallo de la apelación, uno de los motivos por los que se "desestimó la solicitud", de acuerdo con el comunicado de la Oficina de la Judicatura de Tailandia.
"El director general de los jueces de la Región 8 y el presidente del Tribunal de Apelación de la Región 8 son personas distintas", subraya.
La corte de Samui informó este lunes a EFE de que se notificará a la familia de Arrieta sobre la solicitud de la defensa, y contarán así con "la posibilidad de presentar sus alegaciones" si lo desean, e indicó que la petición aún no ha sido enviada al Supremo.
Mientras este proceso continúa, Chippirrás asegura que trabajan en el último posible recurso de apelación.
"Daniel (Sancho) quiere presentarlo", afirmó. Al margen de este primer recurso y de la petición de anulación, ambas partes cuentan con la posibilidad de una última apelación ante el Supremo.
Una vez finalicen los procesos y haya sentencia firme, Sancho, de 32 años, podría comenzar los trámites para solicitar un traslado a España en virtud de un convenio entre ambos países.
Hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, Daniel Sancho y Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano, se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan el día de los hechos. EFE