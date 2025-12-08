Cuba eleva a 44 las muertes por chikungunya y dengue

La Habana, Cuba

El Gobierno cubano elevó este lunes a 44 las muertes por la actual epidemia de chikungunya y dengue, ocho de los cuales eran menores de edad. La viceministra de Salud, Carilda Peña, aseguró en la televisión estatal que de los 11 nuevos fallecidos confirmados en la semana pasada, 7 fueron por chikunguña (entre ellos seis menores de 18 años) y 4 por dengue (con dos menores de edad). El domingo se registraron 3.063 casos de síndrome febril inespecífico -la fiebre alta es el primer síntoma de ambas arbovirosis- y se diagnosticaron 385 nuevos casos de dengue y 199 de chikunguña.

El número total de ingresados (la mayoría en sus domicilios) ascendía a 32.553, de los que 70 se encontraban en cuidados intensivos, entre los que "priman" los menores de edad, refirió Peña. De ellos, hay 11 en estado "crítico, pero estable". El número total de casos de chikungunya en la actual epidemia se situó al cierre de la semana previa en los 42.015 casos, según la viceministra, que volvió a no dar cifras de los casos de dengue. No obstante, el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que registra los datos que le aportan las autoridades sanitarias de cada país, recogió un total de 25.995 casos de dengue en Cuba hasta finales de noviembre.