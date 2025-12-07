Enfrentamiento armado en México deja cinco personas muertas

México

Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó este domingo un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Los Ramones, ubicado en el estado de Nuevo León, en el norte de México.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó de los hechos derivados del Operativo Muralla, que permitió la ubicación de los integrantes de la presunta organización criminal que, al ser sorprendidos, agredieron a los uniformados.

Los policías repelieron la agresión y en el intercambio de fuego cinco presuntos delincuentes perdieron la vida. Las autoridades informaron también del aseguramiento de una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico, de acuerdo con información preliminar.

En los sucesos, una persona que presuntamente se encontraba secuestrada fue rescatada.