Cuba critica indulto de JOH: "Guerra contra el narcotráfico es una farsa"

La Habana, Cuba.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, criticó este sábado el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, al considerar que “demuestra” que la guerra de EE.UU. contra ese flagelo es una “farsa”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Hernández, después de permanecer más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 lo condenaron a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

Al respecto, el canciller cubano consideró en redes sociales que el indulto "demuestra que la guerra declarada por el gobierno de EE.UU. contra el narcotráfico es una farsa", en referencia al argumento de Washington para el despliegue militar que mantiene desde septiembre en el mar Caribe cerca a Venezuela. "Pretende con ella justificar su costoso despliegue naval extraordinario en el mar Caribe y la amenaza de agresión militar para derrocar al legítimo gobierno de Venezuela", agregó Rodríguez. El jefe de la diplomacia cubana señaló que "evidencia la complicidad del gobierno estadounidense y sus agencias con el vasto mercado de estupefacientes que asesina a cientos de miles de ciudadanos de esa nación".