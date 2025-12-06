  1. Inicio
Cuba critica indulto de JOH: "Guerra contra el narcotráfico es una farsa"

El jefe de la diplomacia cubana señaló que “evidencia la complicidad del gobierno estadounidense y sus agencias con el vasto mercado de sustancias"

  • 06 de diciembre de 2025 a las 10:30 -
  • Agencia EFE
Cuba critica indulto de JOH: Guerra contra el narcotráfico es una farsa

Fotografía de archivo del 24 de julio de 2014 del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hablando durante una reunión en el Capitolio de Washington (Estados Unidos).

 Fotograf+ia: EFE
La Habana, Cuba.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, criticó este sábado el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, al considerar que “demuestra” que la guerra de EE.UU. contra ese flagelo es una “farsa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Hernández, después de permanecer más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 lo condenaron a 45 años de prisión por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

Al respecto, el canciller cubano consideró en redes sociales que el indulto “demuestra que la guerra declarada por el gobierno de EE.UU. contra el narcotráfico es una farsa”, en referencia al argumento de Washington para el despliegue militar que mantiene desde septiembre en el mar Caribe cerca a Venezuela.

“Pretende con ella justificar su costoso despliegue naval extraordinario en el mar Caribe y la amenaza de agresión militar para derrocar al legítimo gobierno de Venezuela”, agregó Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana señaló que “evidencia la complicidad del gobierno estadounidense y sus agencias con el vasto mercado de estupefacientes que asesina a cientos de miles de ciudadanos de esa nación”.

EE.UU. mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el presunto grupo del narcotráfico Cartel de los Soles.

En este contexto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que «no puede aceptarse legal o moralmente» lo que considera «pretextos» de Estados Unidos para una eventual agresión militar a Venezuela.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

