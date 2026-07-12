Científicos hallan un volcán de lodo frente a Trinidad formado por los terremotos en Venezuela

Palo Seco (Trinidad y Tobago)

Un volcán de lodo ha aparecido frente a la costa sur de Trinidad, formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, sumándose a una serie de cambios geológicos ya observados a lo largo de la costa de la isla.

Así lo confirmó a EFE el geocientífico Xavier Moonan, quien detalló que el volcán está ubicado aproximadamente a 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros al este del Volcán de Lodo de Anglais Point.

Elevándose unos 4 metros sobre el fondo marino, el volcán está compuesto principalmente por arcilla blanda extruida desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca incrustados y grandes rocas ricas en calcita que en algunos lugares se asemejan al coral.Moonan dijo además que el islote donde hallaron el volcán, ya sufre de erosión por el oleaje.

"Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya ha sido arrastrada por las olas", afirmó."Por lo tanto, es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela", indicó.