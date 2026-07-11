Familiares de venezolanos bajo los escombros denuncian impedimentos a labores de búsqueda

Caracas, Venezuela.

Familiares de personas atrapadas bajo los escombros en La Guaira, el estado más devastado por los recientes terremotos en Venezuela, denunciaron este viernes que autoridades militares les impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos vivos o muertos. "No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica, no se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares", dijo a periodistas Eva Belkrin, quien busca a sus dos hijas, tras más de dos semanas de haber ocurrido los sismos.

Belkrin responsabilizó a funcionarios de la Fuerza Armada de impedir el ingreso de maquinaria necesaria para remover escombros. "Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar", aseguró Belkrin. Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a al menos 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.