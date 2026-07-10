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Un nuevo sismo sacude el norte de Venezuela

El epicentro fue en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 09:27 -
  • Agencia EFE
Un nuevo sismo sacude el norte de Venezuela

Edificios afectados por el doble terremoto del 24 de junio en La Guaira, Venezuela.

Fotografía: EFE
La Guaira, Venezuela.

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Suben a 3.899 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

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Agencia EFE
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