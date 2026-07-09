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Mundo
Sobrevivientes de los terremotos en Venezuela hacen fila para recibir ayuda humanitaria
Sobrevivientes de los terremotos en el estado costero de La Guaira, en Venezuela, formaron filas el miércoles (8 de julio) para recibir ayuda humanitaria, en medio de edificios dañados y campamentos improvisados, dos semanas después de los fuertes temblores que azotaron la región.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 19:07
-
Redacción La Prensa
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