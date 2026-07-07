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Cuba enfrenta dificultades para restablecer el suministro eléctrico tras el colapso de la red

Cuba luchaba el martes (7 de julio) por restablecer el suministro eléctrico tras el colapso de la red nacional el día anterior, que dejó a millones de personas sin electricidad en todo el país.

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