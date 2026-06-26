  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Ascienden a 920 los muertos y 3.360 los heridos en Venezuela tras terremotos

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360.

Últimos Videos