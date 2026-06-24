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Mundo
Dos ecuatorianas mueren atropelladas tras disfrutar partido del Mundial 2026
Mariana Elizabeth Valverde Beltrán, de 58 años, y María Isabel de los Ángeles Salgado Ayala, de 61, murieron atropelladas en Newark, Nueva Jersey, tras ver el Mundial 2026
Redacción La Prensa
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Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 17:06
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Redacción La Prensa
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