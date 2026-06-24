  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Dos ecuatorianas mueren atropelladas tras disfrutar partido del Mundial 2026

Mariana Elizabeth Valverde Beltrán, de 58 años, y María Isabel de los Ángeles Salgado Ayala, de 61, murieron atropelladas en Newark, Nueva Jersey, tras ver el Mundial 2026

Últimos Videos