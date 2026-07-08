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Dos madres, cada una convencida de que una foto viral de un prisionero en Gaza muestra a su hijo

La foto muestra a un hombre de Gaza con los ojos vendados, en ropa interior y atado boca abajo en una camilla, bajo custodia israelí. Israel ha reconocido la autenticidad de la imagen, pero aún no ha revelado la identidad del hombre ni su paradero.

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