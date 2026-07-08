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Autoridades de EE. UU. deportan a hondureño tras proceso judicial
El cártel del Noreste es una de las organizaciones criminales más peligrosas en las listas de las agencias de Estados Unidos, al igual que la MS-13
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 09:07
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