EEUU lanza una nueva ronda de ataques contra Irán tras un incidente en Ormuz

Estados Unidos.

Estados Unidos lanzó este sábado una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

A las 19:15 hora local (23:15 GMT), las fuerzas estadounidenses iniciaron la tercera ofensiva contra Irán de esta semana.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía.

Un miembro de la tripulación está desaparecido.

"A Irán se le brindó una nueva oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando de entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques previos contra buques comerciales, pero nuevamente ha fallado", aseguró el mando militar en un mensaje en X.