Gobierno Trump compra dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California

Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una operación valorada en 1.500 millones de dólares, que hace parte del plan del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de indocumentados.

El Gobierno estadounidense adquirió el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles.

Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic.

La Administración de Trump pagó 739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, con capacidad para 1.994 personas, y 732,6 millones de dólares por el centro de California City, recientemente inaugurado y con capacidad para 2.560 personas, según documentos legales de la venta, ocurrida el pasado 2 de julio, citados por CalMatters.

En un comunicado, la compañía indicó que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros en virtud de los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).