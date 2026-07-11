  1. Inicio
  2. · Mundo

Gobierno Trump compra dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California

Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 15:56 -
  • Agencia EFE
Gobierno Trump compra dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California

Imagen de archivo de la entrada del centro de detenciones de Otay Mesa en San Diego, California.

Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una operación valorada en 1.500 millones de dólares, que hace parte del plan del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de indocumentados.

El Gobierno estadounidense adquirió el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles.

Los dos centros pertenecían a la compañía carcelaria CoreCivic.

La Administración de Trump pagó 739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, con capacidad para 1.994 personas, y 732,6 millones de dólares por el centro de California City, recientemente inaugurado y con capacidad para 2.560 personas, según documentos legales de la venta, ocurrida el pasado 2 de julio, citados por CalMatters.

En un comunicado, la compañía indicó que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros en virtud de los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Capturan a "El Muerto", supuesto jefe de sicarios de La Mayiza

La compra de los centros se anunció tras la reciente aprobación del Congreso de EE.UU. de un proyecto republicano de 70.000 millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente, Donald Trump.

Los centros de detención migratoria bajo el Gobierno Trump han estado bajo el escrutinio público tras las denuncias de negligencia y el aumento de muertes de extranjeros bajo custodia de ICE.

En los primeros seis meses del año se han reportado 52 fallecimientos.

Esta semana se conoció que al menos quince de los 45 centros de detención ICE, que albergan a 500 o más personas, no han sido inspeccionados en el último año pese a las denuncias de irregularidades de grupos humanitarios, según un análisis de CBS.

La investigación también encontró que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias