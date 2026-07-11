Líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí

Teherán, Irán.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y agradeció la "masiva participación" de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá. "Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse", dijo el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral.

Aseguró que ahora, "con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto", despiden su cuerpo, aunque prometió "preservar su escuela de pensamiento". "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas", sostuvo. Asimismo, quiso "agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad", donde fue finalmente enterrado Jameneí, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero, iniciada por Estados Unidos e Israel. Mojtaba Jameneí no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación de voz suya desde el ataque aéreo que acabó con su padre.