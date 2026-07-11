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Capturan a "El Muerto", supuesto jefe de sicarios de La Mayiza

El detenido es considerado por las autoridades como un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos criminales

Capturan a El Muerto, supuesto jefe de sicarios de La Mayiza

Cristian Jovany Acosta García fue detenido en el valle de Mexicali.
Baja California, México.

Autoridades de Baja California, México, capturaron a Cristian Jovany Acosta García, conocido con los alias de “El Muerto”, “El Sapo” y “El Ojón”, durante un operativo realizado en el valle de Mexicali.

El detenido es considerado por las autoridades como un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia registrados en la entidad.

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La detención fue ejecutada por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Baja California en las inmediaciones del Ejido Estación Coahuila, conocido también como Kilómetro 57, luego de varias semanas de labores de inteligencia y seguimiento coordinadas entre ambas instituciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Acosta García, de 34 años, es señalado como presunto jefe de sicarios de una célula perteneciente a la facción delictiva conocida como "Los Rusos", con presencia principalmente en la zona sur del Valle de Mexicali y célula de La Mayiza, la facción del cártel de Sinaloa a cargo de los Zambada.

Las autoridades sostienen que esa estructura criminal estaría relacionada con diversos hechos violentos en la región, entre ellos ataques armados dirigidos contra agentes policiales que desarrollan labores de patrullaje y prevención del delito en la zona agrícola.

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Al momento de su captura, los agentes verificaron que el sospechoso tenía varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, entre ellas una por el delito de homicidio calificado.

Tras su arresto, Cristian Jovany Acosta García fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al centro de detención correspondiente, donde quedó a disposición del juez de control que lo requiere.

El Ministerio Público continuará con el proceso judicial y las investigaciones para determinar si el detenido mantiene relación con otros expedientes por presuntos delitos de delincuencia organizada y agresiones contra servidores públicos ocurridas en la frontera norte de México.

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Redacción La Prensa
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