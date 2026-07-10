Matan a balazos a exjefe de la Policía de Investigaciones en una taquería

Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, México, fue asesinado a balazos la noche del jueves 9 de julio en la ciudad de Morelia, mientras se encontraba en un establecimiento de tacos ubicado sobre la avenida Acueducto.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cerca del negocio conocido como “Tacos Kikis”, casi en la esquina con la calle Alcázar de Chapultepec, en la colonia Chapultepec Oriente. Ciudadanos que transitaban por el sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego alrededor de las 11:00 de la noche.
Al llegar al lugar, elementos policiales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo quedó a un costado de una camioneta GMC Sierra gris, vehículo que posteriormente fue identificado por la Fiscalía como de su propiedad.
La Fiscalía General del Estado confirmó el homicidio mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, en el que identificó a la víctima como Julio M. e informó que anteriormente ocupó el cargo de coordinador general de la Policía de Investigación.
Al momento del atentado se desempeñaba como docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la institución. Medios locales también señalan que ejercía funciones como asesor jurídico.
Meza Gaona asumió la coordinación de la Policía de Investigación en junio de 2019 y permaneció en ese cargo durante más de seis años, periodo en el que estuvo al frente de investigaciones ministeriales y de la ejecución de órdenes de captura en el estado.
Tras dejar esa responsabilidad, pasó a formar parte del área encargada de la capacitación del personal de la Fiscalía. Luego del ataque, al sitio acudieron patrullas municipales, efectivos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano y personal de emergencias para atender la situación y resguardar la escena del crimen.
La Fiscalía informó que activó los protocolos de investigación y, en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, mantiene un operativo para localizar a los responsables del homicidio.
Mientras tanto, especialistas de la Unidad de Servicios Especiales y Escena del Crimen realizaron el procesamiento del lugar y la recolección de indicios que permitan esclarecer el caso.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del asesinato ni reportan personas detenidas.