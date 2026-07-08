Venezuela, entre la gestión de la tragedia y el reto de la reconstrucción tras terremotos

Caracas, Venezuela.

Dos semanas después del doble terremoto que azotó el norte de Venezuela y causó una enorme devastación en la costa del estado de La Guaira, el país ha agotado la ventana del rescate inmediato con una gestión de manejo de crisis apoyada principalmente en la asistencia técnica internacional y ahora comienza a adentrarse en el desafío de la reconstrucción.

A continuación, cinco claves para entender cómo Venezuela ha enfrentado la tragedia del 24 de junio:

Desaparecidos y muertos

El registro oficial de desaparecidos no está disponible de forma pública. Aunque el Gobierno habilitó el mismo día de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 un canal para reportar a estas personas y un día después habló de 157 personas en paradero desconocido, la cifra no se ha vuelto a actualizar y no hay acceso al registro gubernamental. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que no quería dar proyecciones y que los datos que están ofreciendo son "rigurosos". Hasta ahora, se contabilizan 3.685 fallecidos y 16.740 heridos. Por su parte, la iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela' ha registrado hasta ahora a más de 30.100 personas a las que no se ha podido localizar.

Rescates

Los rescates llegaron principalmente por parte de los propios ciudadanos que, sin herramientas y con sus manos, levantaron escombros para sacar a sus familiares atrapados. El Gobierno sitúa el dato en 6.462 y la ONU dijo que los equipos de rescate que llegaron desde el extranjero lograron 14 complejos rescates en un intervalo de una semana.

"Desde un primer momento Venezuela solicitó la ayuda internacional y esa ayuda internacional estuvo concentrada en tener rescatistas en nuestro país", dijo la presidenta encargada, que recibió a más 3.000 rescatistas de 30 países, después de coordinar y aprobar una lista presentada por Naciones Unidas. Los equipos empezaron a llegar en la madrugada del jueves 25 de junio y se desplegaron en varias de las zonas afectadas, principalmente en La Guaira. Sumándose, según Rodríguez, a más de 10.000 rescatistas venezolanos que ya habían sido desplegados.

Respuesta estatal y descontento

"Nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron", defendió Rodríguez el pasado día 2 en una rueda de prensa internacional, pero la ciudadanía señala lo contrario. Las denuncias sobre la ausencia de efectivos de Protección Civil, Bomberos, la Fuerza Armada y otros organismos de seguridad ciudadana se multiplicaban por miles en cada zona afectada en La Guaira, durante las primeras 60 horas de la tragedia. Y aunque por ley la Fuerza Armada de Venezuela debe desplegarse para la atención de desastre, fue hasta el sábado que La Guaira amaneció militarizada, luego de un decreto de Rodríguez el viernes. Los militares, sin embargo, llegaron con fusiles y no con las herramientas necesarias para colaborar en rescates, según los familiares de las víctimas que afirmaron una y otra vez a la prensa que se encontraban desasistidas. La mandataria insistió en que estas denuncias eran montajes "miserables" creados para perjudicar.

Ayudas improvisadas y damnificados

Desde el primer momento, miles de venezolanos se volcaron a llevar alimentos, bebidas, ropa, herramientas y cualquier equipo considerado útil para la retirada de escombros en La Guaira, lo que causó un colapso en las vías, que terminó con una restricción al acceso del estado. La presidenta dijo que esa restricción se hizo para organizar la ayuda y luego anunció la habilitación de refugios temporales, que ya van casi 90 para 17.907 personas que se quedaron sin viviendas. En este escenario, cientos se han desplazado a otros estados para rehacer sus vidas. La líder chavista también prometió que antes de que finalice el año habrá viviendas para todas aquellas personas que se quedaron sin hogar. Actualmente trabaja en distintos planes de reconstrucción junto a países como su nuevo aliado, Estados Unidos, o Brasil e, incluso, ha afirmado que mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. Su Gobierno también ordenó realizar inspecciones de infraestructuras en los estados afectados.

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