Capturan a hondureño junto a salvadoreño, líder de la pandilla Barrio 18 en México

Chiapas, México. Un hondureño identificado como Ledvin Alexander “N”, quien contaba con órdenes de captura por homicidio y lesiones en su país, fue detenido durante un operativo de seguridad en el municipio de Huixtla, Chiapas, México, luego de que las autoridades determinaran que había ingresado a ese país en una caravana de migrantes.
La captura fue informada por Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, quien detalló que el hondureño fue ubicado durante los operativos de seguridad y prevención desplegados en la región. Tras su identificación, fue puesto a disposición de las autoridades migratorias.
De acuerdo con la información proporcionada, Ledvin Alexander “N” habría ingresado a México como parte de una caravana de migrantes. Las autoridades procedieron con su captura después de confirmar que tenía órdenes de captura pendientes en Honduras.
Posteriormente, el hondureño fue entregado a las autoridades migratorias para su repatriación. Los señalamientos en su contra corresponden a los delitos de homicidio y lesiones en Honduras, según lo informado por el fiscal estatal.
“El Pulpito” o “Snaiper”
La captura ocurrió en el marco de un operativo en el que también fue detenido César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito” o “Snaiper”, presunto líder de la facción 18 Sureños del Barrio 18 y de origen salvadoreño.
Según Jorge Luis Llaven Abarca, “El Pulpito” fue localizado en Tapachula, donde las autoridades establecieron que residía desde hacía dos años. El hombre es señalado de múltiples delitos en El Salvador, entre ellos terrorismo, extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.
Información obtenida por Infobae México refiere que César Oswaldo “N”, de 42 años y originario de Ilobasco, Cabañas, enfrenta 27 acusaciones en El Salvador, entre las que destacan seis señalamientos por feminicidio. Las autoridades también lo vinculan con una organización terrorista y actos terroristas.
Tras su detención, “El Pulpito” fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas para ser repatriado a El Salvador y enfrentar los procesos correspondientes en su país. La información proporcionada señala que acumula diversos señalamientos relacionados con su presunta actividad dentro del Barrio 18.
Estos arrestos se suman a la detención de dos presuntos líderes del Barrio 18 en Quintana Roo, identificados como Rudy “N” y/o Minor Aníbal “N”, y Lester “N” y/o Esvin Estuardo “N”. Ambos contaban con ficha roja de Interpol tras fugarse en octubre de 2025 de la cárcel Fraijanes 2, en Guatemala, y fueron detenidos por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.