Cae el euro tras el rechazo de Irán al plan de paz de Trump

Fráncfort, Alemania

El euro se depreció este miércoles tras el rechazo de Irán a la propuesta de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1567 dólares, frente a los 1,1588 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1592 dólares.

Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones, informaron este miércoles medios estatales.