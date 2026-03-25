Irán rechaza el plan de Trump y presenta sus propias condiciones

Teherán, Irán.

Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla “excesiva” y ha establecido sus propias condiciones, informaron este miércoles medios estatales. Una fuente oficial dijo a la televisión del régimen Press TV que Washington envió la propuesta a través de canales diplomáticos a Teherán, que la ha considerado “excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”.

El Gobierno iraní considera además la propuesta de negociaciones como “engañosa”, según la fuente, que hizo referencia a que Estados Unidos e Israel atacaron a la República persa cuando había conversaciones en curso el año pasado en junio y ahora a finales de febrero. Según el diario estadounidense The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes. El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.