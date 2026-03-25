Trump recibe a diario un resumen en vídeo de los bombardeos de EE.UU. en Irán, según NBC

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe cada día de parte de su equipo un vídeo que resume los bombardeos que el Comando Central del Ejército estadounidense lleva a cabo en Irán, reveló este miércoles NBC News. La cadena, que cita a tres altos cargos estadounidenses, afirma que el montaje suele durar unos dos minutos y resume los ataques más importantes de las últimas 48 horas.

El vídeo no es la única información sobre la guerra que recibe Trump, quien también se mantiene al día con conversaciones con sus asesores militares y de inteligencia, con líderes extranjeros e información de prensa. Pero, según NBC, el vídeo resumen está alimentando la preocupación entre aliados de Trump de que este no está recibiendo o asimilando el panorama completo de la guerra, que ya lleva cuatro semanas. De acuerdo con las fuentes citadas, está creciendo la frustración de Trump con la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación pues considera, en base a lo que ve en los vídeos, que es un éxito.