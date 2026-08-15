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Al menos 5 heridos tras un tiroteo en universidad de Virginia en USA

Un tiroteo en la madrugada del sábado dejó cinco personas heridas en el campus de la Universidad Estatal de Virginia, cuatro de ellas con lesiones leves y una en estado crítico

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 15:59 -
  • Agencia EFE
Al menos 5 heridos tras un tiroteo en universidad de Virginia en USA

Policía investiga tiroteo con varios tiradores en campus de Virginia.

 Foto: EFE
Virginia, Estados Unidos

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos.

El tiroteo tuvo lugar a las 01:28 hora local (05:28 GMT) y dejó a "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU", señaló la universidad en un comunicado.

Todas ellas fueron trasladadas al hospital, cuatro en estado leve y otra con heridas críticas.

El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.

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La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo, que levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso.

Las autoridades solicitaron en redes sociales la ayuda ciudadana de quienes posean información, y aseguraron que compartirán más datos a medida que avancen las pesquisas.

Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

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Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (Rhode Island).

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Agencia EFE
Agencia EFE
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