Al menos 5 heridos tras un tiroteo en universidad de Virginia en USA

Virginia, Estados Unidos

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos.

El tiroteo tuvo lugar a las 01:28 hora local (05:28 GMT) y dejó a "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU", señaló la universidad en un comunicado.

Todas ellas fueron trasladadas al hospital, cuatro en estado leve y otra con heridas críticas.

El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.