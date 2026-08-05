Tiroteo en EE UU: hombre mata a su familia y deja un herido antes de morir

Washington

Tres personas murieron, entre ellas el presunto atacante, y otra resultó herida en medio de un tiroteo masivo en la localidad de Prospect Hill, Carolina del Norte, según informaron este miércoles autoridades locales.

La Oficina Estatal de Investigación de ese territorio del sureste de EE.UU. declaró que agentes policiales informaron de "un tiroteo masivo ocurrido de madrugada en Brooks Road, en Prospect Hill".

Las autoridades aclararon que se trata de un incidente aislado y aún no han divulgado la identidad de las personas involucradas, aunque el sheriff del Condado de Caswell, Tony Durden, declaró -en rueda de prensa- que todos los implicados son adultos y pertenecientes a la misma familia.

Además, los responsables de la investigación tranquilizaron a la población, al asegurar que no había ninguna amenaza para el resto de la ciudadanía.