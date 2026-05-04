Al menos 14 trabajadores quedan atrapados en una mina de Colombia por una explosión

Bogotá, Colombia

"Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos , ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases", expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en X.

Al menos 14 trabajadores quedaron atrapados este lunes en una mina del municipio colombiano de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro), por una explosión provocada, al parecer, por acumulación de gases, informaron las autoridades regionales.

El funcionario señaló que "de manera preliminar, se reportan 14 mineros atrapados y dos personas evacuadas".

"De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuyos equipos ya se encuentran en el sitio. Asimismo, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Cundinamarca", añadió Rey.

El pasado 7 de febrero, las autoridades rescataron los cuerpos de seis personas que murieron por una explosión en una mina del municipio colombiano de Guachetá, también en el departamento de Cundinamarca.

La zona donde ocurrieron estos dos accidentes es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.