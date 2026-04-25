Sube a 14 el número de muertos y 38 heridos por ataque en la Vía Panamericana en Colombia

El número de personas muertas por el ataque guerrillero de este sábado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14 y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.
"Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad", manifestó en su cuenta de X el gobernador, quien inicialmente había informado de siete muertos y 17 heridos.
El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera.
El atentado fue ejecutado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.
"Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total", manifestó en X la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también oriunda del Cauca.