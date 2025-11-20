Advierten sobre nueva variante del virus de la gripe

Madrid, España

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomendó este jueves a las personas pertenecientes a grupos de riesgo que se vacunen ya contra la gripe ante la temprana circulación del virus en el continente.

Las detecciones de la gripe están aumentado "inusualmente pronto", entre tres y cuatro semanas antes de lo normal los dos últimos años, debido a una nueva cepa, la A (H3N2), señaló este organismo de referencia de la Unión Europea con sede en Estocolmo.

Entre las personas a quienes se insta a vacunarse sin retraso figuran los mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas, así como personal sanitario.