Londres: detienen a decenas personas por respaldo a Palestina

Londres, Inglaterra.

La convocatoria, vigilada por un gran dispositivo policial que rodeó por completo a los manifestantes, tenía como objetivo principal denunciar la ilegalización del grupo Palestine Action y su consideración como "grupo terrorista" el pasado junio, una decisión muy polémica.

Más de una decena de manifestantes fueron detenidos en una protesta propalestina protagonizada por medio centenar de personas ante las puertas del Ministerio de Justicia británico.

La concentración transcurrió pacíficamente y en silencio, roto solo por los aplausos de los presentes cuando los agentes se llevaron uno a uno a los diez detenidos hacia los furgones policiales. Las pancartas que portaban contenían lemas contra "el genocidio" en Palestina y a favor del grupo ilegalizado.



"Esta es una muestra del abuso masivo del poder del Gobierno y de la ley británica. Y yo estoy aquí para proteger el futuro de mis hijos en este país", dijo a EFE Camilla Clayton Jones, del grupo de manifestantes.



La reciente guerra en Gaza ha propiciado las mayores manifestaciones que se recuerdan en la historia reciente en Londres y la calificación de "terrorista" de Palestine Action por parte del gobierno laborista también ha sacado a las calles a miles de personas.



Por su parte, la policía ha aplicado con rigor las instrucciones del gobierno y ha llegado a detener en una ocasión hasta a 442 personas en una de esas manifestaciones.



El próximo 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia verá el caso de Palestine Action y podría emitir su fallo sobre si la calificación de "terrorista" se ajusta a la ley.