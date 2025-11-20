  1. Inicio
  2. · Mundo

Londres: detienen a decenas personas por respaldo a Palestina

Policía de Londres arresta a más de una decena de personas por apoyar al grupo prohibido Palestine Action

  • 20 de noviembre de 2025 a las 09:56 -
  • Agencia EFE
Londres: detienen a decenas personas por respaldo a Palestina

Un manifestante utiliza un maniquí para sostener un cartel durante una protesta 'Lift the Ban' en apoyo a Palestine Action frente al Ministerio de Justicia en Londres, Reino Unido, 20 de noviembre de 2025.

TOLGA AKMEN / EFE
Londres, Inglaterra.

Más de una decena de manifestantes fueron detenidos en una protesta propalestina protagonizada por medio centenar de personas ante las puertas del Ministerio de Justicia británico.

La convocatoria, vigilada por un gran dispositivo policial que rodeó por completo a los manifestantes, tenía como objetivo principal denunciar la ilegalización del grupo Palestine Action y su consideración como "grupo terrorista" el pasado junio, una decisión muy polémica.

El cambio de postura de Trump sobre los papeles de Epstein

La concentración transcurrió pacíficamente y en silencio, roto solo por los aplausos de los presentes cuando los agentes se llevaron uno a uno a los diez detenidos hacia los furgones policiales. Las pancartas que portaban contenían lemas contra "el genocidio" en Palestina y a favor del grupo ilegalizado.

"Esta es una muestra del abuso masivo del poder del Gobierno y de la ley británica. Y yo estoy aquí para proteger el futuro de mis hijos en este país", dijo a EFE Camilla Clayton Jones, del grupo de manifestantes.

La reciente guerra en Gaza ha propiciado las mayores manifestaciones que se recuerdan en la historia reciente en Londres y la calificación de "terrorista" de Palestine Action por parte del gobierno laborista también ha sacado a las calles a miles de personas.

Por su parte, la policía ha aplicado con rigor las instrucciones del gobierno y ha llegado a detener en una ocasión hasta a 442 personas en una de esas manifestaciones.

El próximo 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia verá el caso de Palestine Action y podría emitir su fallo sobre si la calificación de "terrorista" se ajusta a la ley.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias